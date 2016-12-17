День открытых дверей в ЮУрГУ: школьники встретятся с будущими работодателями

Университет приглашает на последнюю в этом году встречу.
Абитуриенты, желающие провести годы после школы в стенах ЮУрГУ, смогут убедиться в верности своего выбора. Вуз приглашает на день открытых дверей, где будут освещены все интересующие будущих студентов вопросы. При этом отвечать на них станут не только преподаватели, но и потенциальные работодатели.
Встреча со школьниками и их родителями пройдет в новом формате — на этот раз старшеклассники смогут познакомиться с будущими работодателями и задать им вопросы. В свою очередь работодатели расскажут о том, каких специалистов они считают наиболее востребованными, а также, кому они готовы платить высокие зарплаты. Кроме того, в рамках встречи школьники смогут узнать все подробности об образовательных программах, на которых они смогут освоить нужную специальность, а также об условиях поступления на бюджет.
Перед старшеклассниками выступит с приветственным словом ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, он расскажет об основных инициативах вуза на ближайшие годы. После этого на все вопросы школьников ответят представители высших школ и институтов ЮУрГУ. Традиционно на Дне открытых дверей школьники смогут получить информацию о заселении в общежития, льготах при поступлении, международных стажировках, участии в олимпиадах, поступлении на военную кафедру и многом другом.
Последний в
Для тех, кто не сможет лично присутствовать на дне открытых дверей, будет организована онлайн-трансляция на сайте www.susu.ru.
Фото: chelindustry.ru