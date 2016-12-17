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В ЮУрГУ расскажут, как стать лучшим в сфере IT-технологий

В ЮУрГУ расскажут, как стать лучшим в сфере IT-технологий
ЮУрГУ , день открытых дверей , IT , технологии
16.12.2016 07:57:04

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Встреча со школьниками пройдет 16 декабря.

Челябинские школьники смогут посетить один из ведущих вузов региона в грядущую пятницу. ЮУрГУ проводит день открытых дверей. Будущих абитуриентов научат быть профи в IT-сфере.

Южно-Уральский государственный университет продолжает традицию пятничных встреч для будущих абитуриентов. 16 декабря состоится день IT-технологий. В камерной обстановке старшеклассникам расскажут о направлениях обучения и профилях подготовки, покажут научные центры и лаборатории, а также познакомят с работодателями.
Со всеми преимуществами работы в сфере информационных технологий познакомят участников встречи представители Высшей школы электроники и компьютерных наук. Школьники смогут получить ответы на все интересующие их вопросы и узнать больше о профессии, а также ее актуальных трендах.

Отметим, что по плану приема на 2017 год в Высшей школе электроники и компьютерных наук для абитуриентов выделено более 400 бюджетных мест.

Мероприятие пройдет 16 декабря с 15:00 до 17:00 в холле Университетского комплекса «Сигма» (пр. Ленина, 78в).

Фото: susu.ru

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