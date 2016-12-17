В ЮУрГУ расскажут, как стать лучшим в сфере IT-технологий

Встреча со школьниками пройдет 16 декабря.
Челябинские школьники смогут посетить один из ведущих вузов региона в грядущую пятницу. ЮУрГУ проводит день открытых дверей. Будущих абитуриентов научат быть профи в
Со всеми преимуществами работы в сфере информационных технологий познакомят участников встречи представители Высшей школы электроники и компьютерных наук. Школьники смогут получить ответы на все интересующие их вопросы и узнать больше о профессии, а также ее актуальных трендах.
Отметим, что по плану приема на 2017 год в Высшей школе электроники и компьютерных наук для абитуриентов выделено более 400 бюджетных мест.
Мероприятие пройдет 16 декабря с 15:00 до 17:00 в холле Университетского комплекса «Сигма» (пр. Ленина, 78в).
Фото: susu.ru