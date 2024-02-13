Существенное похолодание придет в Челябинскую область

Осадки на большей части территории прекратятся

В среду, 14 февраля, в Челябинской области еще возможен слабый снег, днем синоптики существенных осадков не обещают. Местами снега не будет вообще. Температура воздуха заметно снизится и составит −17 градусов. В отдельных районах сохранится порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможен слабый снег. Температура воздуха опустится до −19 градусов. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, и около −17 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают ясную погоду и понижение температуры до −15 градусов. Ветер северо-восточный до 2,7 метра в секунду.

В Миассе утром возможен слабый снег, днем прояснится. Столбики термометров также покажут до −15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.

В Златоусте будет холоднее — около −18 градусов. День будет преимущественно пасмурным, возможен слабый снег. Ветер утром северо-западный до 4,5 метра в секунду, вечером — до 2,5 метра в секунду.

Около −17 градусов будет в Карабаше. Слабый снег возможен только утром.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −16 до −21 градуса, в горах и низинах похолодает до −26 градусов, а на юге температура будет заметно выше — около −12 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. В дневные часы градусник покажет от −12 до −17 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.