Суррогатная мама рассказала, как рожала ребенка для пары из Челябинской области

Мы узнали, сколько стоят услуги сурмамы и с чем приходится сталкиваться ей и генетическим родителям



Светлана (имя изменено) прошла путь от донора яйцеклеток до суррогатного материнства. В эксклюзивном интервью журналисту ИА «Первое областное» она честно рассказала о мотивах, страхах, сложностях и о том, каково это — выносить и отдать ребенка.

Здоровье — бесценный ресурс, который иногда становится последней надеждой для тех, кто не может иметь детей. Один из вариантов обрести счастье родительства — воспользоваться помощью суррогатной матери. Кто эти женщины, что ими движет и через что им приходится пройти?

От донорства — к суррогатному материнству

Светлане 31 год, она замужем и воспитывает двух своих дочерей, им 5 и 8 лет. Путь к суррогатному материнству начался с донорства яйцеклеток.

За один раз донор может получить около 60 тысяч рублей. Процедура длится 10—15 минут, проводится под наркозом. Светлана говорит, что переносит ее легко.

«Изначально я ходила в клинику как донор ооцитов. Поучаствовала в двух или трех программах. Потом мне врач предложила подумать о суррогатном материнстве», — вспоминает женщина.

Это было четыре года назад, когда на приеме зашел разговор о здоровье. Врач отметила, что у Светланы оно хорошее. Можно пройти дополнительное обследование.

Основным мотивом стали финансы.

«В семье ситуация была непростая. Конечно, нужно было морально прийти к осознанию, что это чужой ребенок, генетически не твой», — признается Светлана.

С предложением она пришла к мужу.

«Я предлагала мужу за своим третьим сходить, он был против. А тут… Он подумал и сказал: „Решай сама, тебе носить“», — говорит она.

Кто родители и почему они решились?

Пара, для которой Светлана выносила ребенка, — 30-летние мужчина и женщина из Челябинской области.

«У девушки были осложнения после первых родов, было кесарево сечение, и, я так поняла, с осложнениями. Поэтому было медицинское показание», — говорит Светлана.

По ее словам, до этого женщина пережила сильную депрессию.

«Она рассказала мне, что после того, что случилось, у нее возникло большое разочарование в себе. Она говорила мужу: „Зачем я тебе такая нужна?“ А он ответил: „Что-нибудь придумаем, не получится самим — усыновим“», — рассказывает сурмама.

Поначалу супруги думали, что сумма вознаграждения окажется для них неподъемной. Оказалось, что на тот момент это было чуть больше 1 миллиона рублей (сейчас от 1,5 до 2 миллионов), плюс ежемесячное пособие (Светлане в 2021 году платили 15 тысяч) и оплата необходимых медицинских обследований.

«У них будет мальчик»: приметы и странности беременности

Беременность была желанной не только для генетических родителей, но и для самой Светланы, которая относилась к ней с полной ответственностью. Интересно, что в этот раз организм подсказывал ей то, чего не было во время вынашивания ее собственных дочерей.

«На 10-й неделе беременности я разговаривала с подружкой, у которой мальчишка. Она сказала, что на ранних сроках не могла есть яйца, ее от них выворачивало. И я чувствую — меня начало от них так же тошнить! Я тогда мужу и говорю: „Чувствую, у них будет мальчик“», — вспоминает Светлана.

Смешная примета оказалась вещей: на УЗИ вскоре подтвердили, что она вынашивает мальчика.

«Меня увезли в ковидный госпиталь»

Беременность прошла хорошо, но самые большие трудности начались в день плановой госпитализации. Это были времена ковида, и при поступлении в перинатальный центр у Светланы обнаружили COVID-19.

«Меня положили в палату временного пребывания, а потом на скорой увезли во второй роддом, который тогда был ковидным госпиталем», — рассказывает она.

Ситуация была стрессовой: Светлана перехаживала, а генетические родители ребенка, приехавшие на роды, волновались. Они вместе съездили в частную клинику, где сделали повторный тест, который оказался отрицательным. Это позволило ей лечь в роддом.

Мальчик родился в сентябре 2021 года, здоровым и крепким — 4 килограмма 100 граммов. Роды были естественными, со стимуляцией.

«После эпидуралки все прошло терпимо, хорошо. Врачи молодцы, все четко, как в аптеке», — отмечает Светлана.

После родов с малышом находилась уже биологическая мама. Светлану положили в отдельную палату.

Все ли предусмотрено законом?

Светлана считает, что на тот момент юридически суррогатное материнство в России было рискованным для генетических родителей.

«По закону родители не защищены никак. Тогда закон был на стороне женщины, которая вынашивает ребенка», — поясняет Светлана.

Вместе с родителями она составила договор сама, на основе найденных в интернете образцов, прописав все нюансы. В роддоме же о суррогатном материнстве слышали мало.

«На меня посмотрели квадратными глазами… Все переживали и не знали, что с этим делать. Звонили в перинатальный центр, узнавали, как быть», — вспоминает она.

В итоге Светлана написала официальный отказ от ребенка в пользу генетических родителей. Вознаграждение ей передали наличными уже после родов.





Полученные деньги семья Светланы потратила на улучшение жилищных условий — взяли участок, часть средств ушла на ипотеку.

Светлана видела мальчика только в момент родов. Позже они общались с мамой ребенка, когда ему исполнился год, та присылала фотографии.

«У меня не было мысли его оставить. Я просто подарила жизнь еще одному человеку», — говорит она.

Профессия и мечты: от чертежей к собственному дому

У Светланы есть профессия, она проектировщик.

«На данный момент я разрабатываю строительную часть для теплосетей. Могу часами сидеть, что-то чертить, о чем-то думать, мечтать», — с увлечением рассказывает она.

Несмотря на беременности и роды, она практически заочно получила высшее образование в Южно-Уральском государственном университете и в этом году наконец оканчивает строительный факультет.

Ее главная мечта — свой дом.

«Очень хочется в дом! Я все детство, можно сказать, прожила в своем доме в Оренбургской области. Сюда, в Челябинск, приехала учиться в 2012 году, а вот тянет обратно, на свою землю», — мечтает мама.

Из увлечений Светлана отмечает катание на коньках зимой, а вот к экстриму относится спокойно.

«Люблю покататься, но не профессионально, конечно, а с горки, на плюшках», — улыбается она.

Но большую часть свободного времени все равно съедает компьютер и работа, которая ей искренне нравится.

Светлана не отрицает, что хочет еще одного своего ребенка.

«Конечно, хотелось бы мальчика. Это все равно другие эмоции. Но кто будет, тот будет. Поэтому главное, чтобы ребенок был здоров», — говорит женщина.

Пока что муж эту идею не разделяет, но Светлана не теряет надежды.

На вопрос, стала бы она сурмамой снова, Светлана отвечает: «Думала об этом». К ней еще раз обращались с подобной просьбой. Но не сошлись по тону общения, были недоразумения с доктором из клиники, которая сказала: «Четыре беременности — вам не кажется, что это многовато?» И она отказалась.

Совет тем, кто задумывается

«Если есть такое желание, понимание и осознание того, что тебе нужно будет отдать ребенка, то можно попробовать», — считает Светлана.

При этом она предупреждает о рисках.

«Очень много мошеннических действий бывает в сторону родителей. Есть девушки, которые принципиально идут на обман, просят деньги на анализы и исчезают. Кто-то шантажирует», — говорит женщина.

Ее история — пример того, как тяжелый, но осознанный путь может подарить счастье одной семье и помочь другой. И хотя в ее окружении до сих пор лишь около десяти человек знают правду, Светлана не жалеет о своем решении.

Автор: Дарья Годунова, Анна Махнина