Суровых южноуральских мужчин не пугают даже сильные морозы

Развлечения и прогулки, которые могли закончиться обморожениями

Один житель Магнитогорска отморозил стопу, играя в футбол. Накануне «скорая» доставила его в городской травмопункт. Пострадавший рассказал, что играл на морозе в не самый зимний вид спорта. Обморожения второй степени он получил в результате азартной игры. Мужчина пояснил, что у него слетела обувь, но бросить игру он не мог и бегал по снегу босиком. Любителю футбола назначили амбулаторное лечение и отправили домой.



А в Миассе местного жителя искали по следам. Утром на пульт дежурного Поисково-спасательной службы поступил звонок от супруги 40-летнего мужчины, который отправился пешком из садового товарищества в ближайший поселок Тургояк. В восемь утра он позвонил жене и сообщил, что придет в поселок, пожаловался на сильный мороз и после этого на связь не выходил. Спасатели незамедлительно прибыли в садовое товарищество, по следам спустились в низину реки Миасс и прошли весь маршрут пропавшего по льду. Оказалось, что у мужчины просто села батарейка на телефоне, а он благополучно сам дошел до дома в объятия взволнованной жены.

