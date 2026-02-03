Сурки из Челябинского зоопарка предсказали затяжную зиму

Булгур и Чечевица продолжили крепко спать в День сурка

Накануне, 2 февраля, в Челябинском зоопарке отметили День сурка. По приметам, если сурки в этот день проснулись, то весна будет ранней. А если продолжили спать — зима задержится. Булгур и Чечевица из своих теплых нор не вышли, тем самым предсказав затяжную зиму.

«День сурка выглядит так, как и должен: все спят. Ни Булгур, ни Чечевица от тревожности не страдают, в календарь не смотрят и вообще видят всю эту суету в известном месте в белых тапочках», — рассказали в Челябинском зоопарке.

Но шанс, что весна все-таки придет рано, есть: на это указывала оттепель, наступившая в день Антона Перезимника. Прогнозировали раннюю весну и синоптики.