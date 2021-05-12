Сурдопереводчик из Троицка перевела «барбершоп» и «лайфхак» на язык жестов

Лола Мурадова выиграла грант губернатора и обучает глухих модным словечкам

Сурдопереводчик из Троицка Лола Мурадова создает ролики для глухих. На своих видеоуроках она объясняет значение модных слов, а также сложные обороты речи. Без такого ликбеза рожденным без слуха довольно сложно вписаться в современную жизнь и понять окружающих.

Сама Лола Мурадова совершенно здорова, проблем со слухом у нее нет. Но глухими были ее дед и бабушка. Женщина помнит, как еще совсем маленькой объяснялась с ними при помощи жестов. Несколько лет назад Лола потеряла работу и пошла на курсы сурдопереводчиков — специалистов такого профиля в области не хватает.





Сегодня Лола помогает глухим при обращении в поликлинику и в государственные структуры. Раньше ходила с подопечными лично, а теперь, в пандемию, стала переводить разговоры по видеосвязи. Необычный опыт и подтолкнул Лолу Мурадову к записи серии видеороликов.

«Переводить что-то в быту не так уж сложно. Язык жестов для этого хорошо отточен. А вы попробуйте объяснить руками, что такое „барбершоп“, „коуч“, „лайфхак“, „валидация“. Отдельных жестов для этих слов нет. Подобрать синонимы тоже трудно», — говорит Лола Мурадова.

Для себя Лола придумала такую схему: новое слово она показывает руками по буквам — говорит дактилем. А потом, подбирая синонимы, объясняет значение слов. Например, «барбершоп» в ее изложении — мужской клуб, где можно подстричься, а заодно пообщаться и выпить кофе. «Шопоголик» — человек, который любит совершать бездумные покупки независимо от того, нужны они или не нужны. «Лайфхак» — подсказка, оригинальный способ что-либо сделать. Все объяснения незатейливы. Но вы только представьте, что встречаете эти слова в первый раз.

Наряду с неологизмами наша землячка также намерена объяснять глухим пословицы, поговорки и фразеологизмы.

«Глухие люди воспринимают все слова прямо, без скрытого смысла. Как-то я попросила своего подопечного объяснить значение поговорки „сапожник без сапог“. Он ответил, что это человек без обуви. Перевернуть значение фразы, почувствовать ее подтекст у него не получается. Я постараюсь этому научить. Без такого навыка глухие люди не ощутят богатство и красоту русского языка», — говорит Лола.

Каждый видеоролик Лола Мурадова выкладывает в соцсети — в специально созданное сообщество во «ВКонтакте» «Жизнь без слуха в цифровую эпоху». Среди подписчиков сурдопереводчика — жители Троицкого, Увельского и Чесменского районов, а также глухие люди из Троицка, Южноуральска и Пласта. Но вступить в сообщество и просматривать ролики может любой желающий. Контент рассчитан на людей старше 18 лет, которые уже закончили школу и освоили язык жестов. Более молодым понять ролики будет сложно. До сентября в социальные сети Лола Мурадова обещает выложить 22 полноценных урока.

Иногда глухие люди обращаются к Лоле с непростыми вопросами. Например, просят рассказать, о чем говорил по телевизору президент Путин. Или помочь в судебном процессе.

«Тут, конечно, приходится попотеть. Политические, медицинские и судебные термины также объяснять очень сложно. Возможно, в будущем я попробую получить еще один губернаторский грант, чтобы записывать новые ролики», — говорит Лола.

Кстати, с недавних пор южноуральцы получили возможность подавать заявки на грант губернатора от себя лично, а не от общественной организации. Заявку можно подать на сайте «Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала». Кроме того, специалисты Фонда всегда готовы проконсультировать потенциальных получателей гранта и помочь в подготовке документов. Подробнее о самом Фонде и губернаторских грантах ИА «Первое областное» расскажет в одном из следующих материалов.