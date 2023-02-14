Супруги Андрей и Оксана Гордиенко переехали в Челябинск из Мариуполя после начала боевых действий. Они рассказали о причинах переезда и о планах на будущее.
«На русском языке мы в магазине не имели права разговаривать. Молодежь они (представители украинской власти. — Прим. ред.) благополучно перевоспитали за эти восемь лет», — поделился Андрей Гордиенко.
Сына супругов ранило во время боевых действий украинского подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в России).
«Это был шок… Самое страшное для матери — узнать, что ребенок ранен», — рассказала Оксана Гордиенко.
Глава семейства работал в Мариуполе на заводе «Азовсталь». После начала боевых действий решили переезжать в Россию и выбирали город с развитой промышленностью.
«Пришли на комбинат, нас взяли на работу. Научили, показали, объяснили. Коллектив дружный. Мы продуваем летку, разливаем металл, снимаем слитки», — добавил Андрей Гордиенко.
Супруга трудится рядом с мужем. Она устроилась шихтовщиком — сотрудником, который подает уголь и кокс на плавильные печи.
«Челябинск встретил нас очень гостеприимно. Хотим остаться здесь, взять ипотеку. Мы всегда чувствовали себя россиянами. Сбылась мечта», — добавила пара.
Напомним, власти Челябинской области оказывают поддержку переселенцам. К примеру, 81-летняя Александра Александровна, вынужденно покинувшая Херсонскую область, получила сертификат на покупку жилья.