Супруги Текслер исполнили новогодние мечты четырех участников «Елки желаний»

Три подарка вручили детям из Челябинской области и один отправили в ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина вручили подарки юным южноуральцам — участникам акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Яковлева из Магнитогорска учится играть на ударных инструментах, но по состоянию здоровья не может посещать музыкальную школу. Супруги Текслер подарили девушке барабанную установку.

Папа Ярослава Комарова из Златоуста сейчас находится на передовой. Сам мальчик учится во втором классе и принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня. На Новый год он мечтал получить конструктор. Алексей и Ирина Текслер подарили Ярославу большой набор «Замок», а его младшей сестре — мягкую игрушку.

«Следующий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Ваш папа — настоящий герой. Мы им гордимся! Желаю, чтобы в следующем году ваш папа с победой вернулся домой», — подчеркнул Алексей Текслер.

Егор Савичев из Аши — неоднократный призер городских и муниципальных творческих конкурсов, он уже окончил художественную школу и давно мечтает научиться играть на флейте. Губернатор и первая леди Челябинской области подарили ему инструмент.

«Я знаю, что ты мечтаешь научиться играть на флейте. Это здорово, замечательная мечта. Я желаю тебе успехов, уверен, что у тебя все получится», — сказал Алексей Текслер Егору.

Также Алексей Текслер исполнит мечту Артема Вечного из Ясиноватой. Мальчик попросил велосипед. Новогодний подарок уже отправился к нему.