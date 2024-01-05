Супруги Текслер побывали в семье магнитогорского участника СВО

Первой леди региона выпало исполнить мечты сыновей солдата в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной побывали в Магнитогорске, гостях у семьи участника спецоперации Евгения Загоскина. Его сыновья загадали желания в рамках акции «Елка желаний», и исполнить их выпало супруге главы региона.

Так, 16-летний Максим увлекается музыкой и хотел бы иметь новую электрогитару, а Никита, которому в декабре исполнилось 10, загадал трюковый самокат. Ирина Текслер исполнила желания мальчиков и вручила им подарки.

Встречали гостей всей семьей — Евгений сейчас проходит реабилитацию после ранения. Губернатор поинтересовался у главы семейства, как служится в зоне боевых действий, необходима ли дополнительная поддержка семье, и поблагодарил Евгения Загоскина за защиту Родины:

«Вы наш герой, мы гордимся Вами! Спасибо Вам за то, что Родину защищаете, это на самом деле важно. Сейчас нет ничего важнее, чем победа, и Вы человек, который ее приблизил. Надеюсь, что в этом году уже победа будет. Дети, гордитесь своим отцом, он очень много сделал для страны, для каждого из нас», — сказал, в частности, глава региона.