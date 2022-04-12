Супруги-пенсионеры включили Южный Урал в свой авто-тур по стране

Юрий и Елена Приваловы из Свердловской области составляют автомаршрут, который пройдет через 31 регион

Юрий и Елена Приваловы из города Двуреченска Свердловской области отправились в полугодовое путешествие вдоль российской границы. В долгий путь через 31 регион супруги-пенсионеры стартовали 5 апреля из города Троицка Челябинской области. Сюда же они планируют вернуться, совершив большой круг по стране. В эти дни путешественники колесят по Южному Уралу. Корреспонденту информагентства «Первое областное» они рассказали, как пустились в авантюру, что успели увидеть и чему удивиться.

Страсть к путешествиям у Приваловых еще со школьной скамьи. Они даже познакомились во время экспедиции, будучи студентами. И в семейной жизни супруги старались всегда находить время для вылазок на природу и поездок по новым, неизведанным местам.

«Работали, растили детей, строили дом, держали хозяйство. И попутно таскали на себе 30-килограммовые рюкзаки в горах, совершали велотуры в Украину, Молдавию, страны Прибалтики. На автомобиле исколесили все регионы Уральского федерального округа, затем совершили месячные туры в Крым, на Байкал, Алтай, Кавказ. А когда ушли на заслуженный отдых, взоры свои устремили на Дальний Восток. Так и родилась идея сделать тур вокруг страны», — рассказывает глава семейства Юрий.

Приваловы просчитали и продумали маршрут. Оказалось, что по автомобильным дорогам и для собственной безопасности дорогу в Дальневосточный регион лучше выстроить вдоль границы. Путешествие пришлось поделить на два этапа: восточный и европейский. Юрий связался с отделением Русского географического общества, участники которого помогли согласовать движение по приграничным районам.

В этом году супруги-путешественники откроют европейскую часть маршрута. Всего Приваловым предстоит проехать 35 тысяч километров, 31 регион, Севастополь и Санкт-Петербург и вновь вернуться в город Троицк Челябинской области.

«Летом прошлого года мы купили фургон. Здесь у нас оборудовано спальное место, есть холодильник, мультиварка, электрооборудование от солнечной батареи, и в последний момент перед этой поездкой мы установили обогреватель. 5 апреля мы загрузили вещи, нас проводили участники географического общества и горожане. И мы тронулись в путь из родного Двуреченска до Троицка. И уже с Троицка мы начинаем отсчет нашего путешествия», — продолжает рассказ Юрий.

Супруги намерены проложить маршрут с указанием автозаправочных станций, гостиниц, общепитов, качества дорожного покрытия. Важной частью на карте нового маршрута станут достопримечательности. Их в Челябинской области путешественники успели оценить.

«Сегодня нас встречает Варна. Мы уже посетили Чесменский район, побывали в селах Бородиновка и Лейпциг. В Троицке посетили анатомический музей для студентов ЮУрГАУ. В Лейпциге удивила уменьшенная копия монумента „Битва народов“. Макет памятника привезли из Германии при поддержке МИД РФ. Это удивительно: в таком маленьком селе — и такой глубокий культурный смысл», — делится впечатлениями собеседник.

Супруги рассказывают, что в каждом селе их гостеприимно встречают жители, коллективы художественной самодеятельности и даже главы.

«Приятно удивила Чесма. Аккуратное, светлое село. Еще субботники не начались, а у них уже чисто. Это заметно. Не смог не выразить своего уважения главе района Татьяне Жморщук. Я сам работал в сфере ЖКХ, и состояние жилфонда, контейнерных площадок, дорог мне хорошо знакомо и сразу бросается в глаза. Внешнее впечатление от района очень приятное, нет ощущения заброшенности и убогости, как иногда бывает», — продолжает Юрий.

На южноуральской земле бывалые путешественники обратили внимание на ухоженные чистые поля.

Пока Юрий ведет фургон, Елена ведет путевые заметки. Все пункты и важные детали тура она записывает для будущего автомаршрута. Данные передают в Русское географическое общество. Путешествие для авантюристов Приваловых еще только начинается, впереди их ждут километры дорог, новые знакомства, впечатления и, возможно, географические открытия. Осваивание восточного этапа тура они продолжат в 2024 году. К этому времени, с легкой подачи Приваловых, приграничные районы Челябинской области уже могут стать новым брендовым маршрутом региона.