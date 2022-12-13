Супруги из Челябинской области выиграли грант на благотворительный вещеворот

Проект из Катав-Ивановска помогает инвалидам, пенсионерам и малоимущим

Семья благотворителей из города Катав-Ивановска выиграла грант губернатора Челябинской области в размере 296 тыс. рублей на развитие местного гуманитарного центра, который обеспечивает инвалидов, пенсионеров, малоимущие и многодетные семьи бесплатной одеждой, обувью, игрушками, а также предметами быта. В последнее время среди получателей помощи оказались также семьи мобилизованных.

Благотворительный вещеворот появился в Катав-Ивановске в 2018 году при православном храме. Однако о нем мало кто знал, пока к проекту не подключились Александр и Екатерина Донцовы — учредители АНО «Центр социальных проектов „Своих не бросаем“» (организация была зарегистрирована до начала специальной военной операции). Сейчас количество вещей, которые центр принял от жертвователей и передал нуждающимся, исчисляется тысячами. Однако и этого уже недостаточно: количество тех, кто обращается за помощью, постоянно растет.





По словам Екатерины Донцовой, бывшие в употреблении и новые одежду, обувь центр собирает в самом Катав-Ивановске и в Челябинске, куда супруги регулярно ездят с этой целью. Причем жертвователями становятся не только обычные люди, но и магазины с нераспроданными остатками. Желающих помочь много, еще больше тех, кто в помощи нуждается. География вещеворота вышла за пределы Катав-Ивановска. Теперь благотворители доставляют необходимые вещи во все села района. О потребностях местных жителей узнают от местных глав и школьных учителей.

«Сейчас, в канун Нового года, особенно ждут игрушек. Видимо, сказывается непростая экономическая ситуация в стране. Ну и, кроме того, у нас появилась новая категория благополучателей — это семьи мобилизованных. Они тоже часто обращаются», — рассказала Екатерина Донцова.

Существующей инфраструктуры центру уже не хватает. Пункт приема и выдачи вещей ютится в помещении площадью чуть более 40 кв. м. А главное — остро не хватает оборудования. Донцовы несколько раз подавали заявки на получение губернаторского гранта. Четыре раза для победы им не хватало то одного, то полутора баллов. На пятый раз, наконец, удача улыбнулась. Причем о выигрыше супруги узнали в годовщину своей свадьбы.





«Грант мы направили на приобретение оборудования для пункта приема-выдачи: стеллажей, полок, стоек для одежды, плечиков, бактерицидной лампы для обеззараживания вещей и т. д. А на сэкономленные средства хотим сделать примерочную», — рассказала Екатерина Донцова.

Еще одна хорошая новость: администрация Катав-Ивановского района пообещала гуманитарному центру новое, более просторное помещение. Если переезд состоится, благотворители смогут принимать и раздавать нуждающимся еще больше вещей.