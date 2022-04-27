Супруги из Челябинска создали трейлер‑фисташку для путешествий

В прицепе для туристов есть спальные места, кухня и душ

Свой дом на колесах — мечта многих. Ее воплотили в жизнь Анастасия и Егор Стадниковы из Челябинска. В 2018 году они построили первый прицеп-фисташку (по форме напоминает этот орех. — Прим. ред.), чтобы самим путешествовать по области, а сегодня развивают собственное производство трейлеров, которые покупают туристы по всей стране. Как создавался прицеп, как арендовать его для поездок и куда на нем отправиться — в материале ИА «Первое областное».





Свое производство Анастасия и Егор начинали в Челябинске. Первый прицеп построили для себя, начали вести блог, в котором рассказывали о своих путешествиях по Южному Уралу. Подписчики стали просить изготовить такой же трейлер и для них, так появилось первое коммерческое предложение.

«Идея строительства пришла в голову мужу. Изучил опыт западных моделей TearDrop, что в переводе означает „слеза“; эти трейлеры по форме своей напоминают каплю. Он спроектировал нашу „фисташку“, взяв за основу форму, габарит и формат зарубежного аналога. Спальный отсек включает в себя основное спальное место 1,5 на 2 метра и две детские полки. В задней части трейлера находится кухонный отсек, в котором есть все необходимое: кран с мойкой, бак для воды под днищем и душ», — рассказала ИА «Первое областное» Анастасия Стадникова.

Егор по образованию инженер-конструктор и всегда находился в поиске интересных идей. Инженерный интерес и тяга к выездам на природу с палаткой вылились в идею строительства.

«Он (прицеп) нам подходил по всем параметрам: небольшой вес, который потянет наш автомобиль „Киа-Рио“; не требуется дополнительная категория прав; можно проехать, куда легко пройдет авто», — вспоминает Анастасия.





В 2019 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где продолжила развивать производство. Сейчас трейлеры-фисташки сертифицированы, к каждому прицепу выдается паспорт транспортного средства. Вырос и выбор опций, которыми можно укомплектовать прицеп. Создатели добавили, что трейлер можно использовать круглый год на природе.

«Это может быть выезд „дикарями“ на реку, озеро, море или поездка в горы — там, где пройдет ваш автомобиль. Многие предпочитают стоянки на оборудованных автокемпингах. Прицеп потянет даже легковой седан, так как вес его 450 кг и не требуется дополнительная категория», — добавила жена создателя FistashkaTrailer.

Сейчас семья из Челябинска посвящает все силы и время своему делу. Супруги сами вместе с сотрудниками строят трейлеры, и каждый отпуск проводят со своими прицепами.

«Начали выезжать сначала по Челябинской области: Тургояк, Зюраткуль. После того как перебрались в Ростовскую область: все Азовское побережье от Таганрога до Крыма, Карачаево-Черкесия, Архыз, Домбай, Кабардино-Балкария, прокатились по самому крутому серпантину самой красивой дороги Кавказа и каждый год традиционно осенью колесим по Крыму. Много чего было, сразу так и не вспомнишь. В Воронежскую область на фестиваль в Дивногорье ездили, в Сочи и Москву», — перечислила Анастасия Стадникова.

На сегодня Стадниковы выпустили около 70 трейлеров, которые чаще всего приобретают семьи с детьми из разных уголков России. Были клиенты, которые приобрели у ребят прицепы, чтобы использовать их в собственных арендных парках.





Также Анастасия рассказала, что FistashkaTrailer стал большой семьей владельцев, которая шутливо называет себя «фисташководы». В своем сообществе они обмениваются опытом, знакомятся и встречаются для совместных выездов, став уже настоящими друзьями.

«Мы также встречаемся с владельцами и совместно путешествуем. Например, в прошлом году мы организовали съезд фисташководов в Дивногорье, а в этом году готовимся к совместной поездке на фестиваль караванеров в Дагестан», — поделилась планами собеседница.





Стадниковы добавили, что сейчас срок ожидания изготовления трейлера превышает год. Это связано с высоким спросом на прицепы. Создатели говорят, что каждая „фисташка“ получается особенной и уникальной, имеет свой порядковый номер. Путешественники отметили, что юридически зарегистрированы в Челябинске, то есть все налоги идут на родину.

На сайте производителя на выбор представлено более 50 расцветок будущего дома на колесах. Кроме того, индивидуально можно выбрать комплектацию прицепа, начиная от спальных мест, заканчивая москитными сетками, зеркалом, кухней и другими опциями.