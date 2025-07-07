Супермикроскоп начали применять при операциях на сосудах головного мозга в Челябинске

Новая техника появилась в Челябинской областной клинической больнице

Нейрохирурги ЧОКБ провели первую операцию на головном мозге с применением супермикроскопа. Один из лучших в мире аппаратов приобрели при содействии правительства и Минздрава Челябинской области, сообщает пресс-служба клиники.

«Новый микроскоп позволяет проводить ангиографию в режиме онлайн на любом этапе операции. Это реальный прорыв. Раньше пациента приходилось везти на ангиографию для контроля. Но рана уже зашита, и, чтобы внести коррективы, приходилось заново все вскрывать, проводить клипирование. Либо мы использовали допплерографию прямо в операционной, а этот метод не настолько точный», — говорит директор НМИЦ нейрохирургии города Тюмени Альберт Суфианов. Доктор помогал нашим врачам проводить первую операцию.

Первым пациентом, которого прооперировали по новой методике, стал 35‑летний южноуралец с аневризмой головного мозга. Без операции ему грозило смертельное кровоизлияние в мозг.

Нейрохирурги вскрыли пациенту череп, ввели контрастное вещество и наложили клипсы на сосуды, питающие аневризму.

«Через несколько дней мужчину выпишут домой абсолютно здоровым. Он сможет вести полноценный образ жизни без всяких ограничений», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

По словам главврача клиники, заслуженного врача РФ Дмитрия Альтмана, операции с супермикроскопом будут поставлены на поток.