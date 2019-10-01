«Супердискотеку» под хиты 90-х проведут в Челябинске
«Супердискотеку» под хиты 90-х проведут в Челябинске
Горожан ждут интерактивы, выступления звезд и, конечно, танцы.
Фото: vk.com/superdiscoche2019
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Большой тур по России и вечеринки в крупнейших городах: в ноябре «Супердискотека 90-х» приедет и в Челябинск. Исполнять легендарные композиции на сцене ДС «Юность» будут Света, Шура, «Акула», «Краски» (Оксана Ковалевская), «Вирус», «140 ударов в минуту», Danko, «Револьверс», Игорёк и «Ночной патруль». Кроме того, ожидается выступление еще нескольких артистов, имена которых организаторы пока держат в секрете.
Поклонники звезд 90-х смогут посетить интерактивные зоны, расположенные в фойе, посмотреть атмосферные видеоролики на больших экранах и, конечно, прочувствовать энергетику десятилетия. Узнать все подробности и купить билеты можно на странице встречи в «ВКонтакте» https://vk.com/superdiscoche2019.