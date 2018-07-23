/ Жаркое лето вернется на Южный Урал

Синоптики прогнозируют потепление.

Сегодня, 23 июля, в Челябинской области ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 градусов. Несмотря на это, в регионе будет ветрено.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы 10−15 метров в секунду. — пояснили в областном гидрометцентре.

В южноуральской столице воздух, по данным специалистов, будет холоднее на один градус. Осадков не ожидается, а вот ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. При этом воздух продолжит прогреваться. До плюс 29 потеплеет уже к концу этой недели. А вот последний день уикенда, скорее всего, омрачат дожди и грозы.