Сумма штрафов Госжилинспекции Челябинской области выросла в 1,5 раза

Нарушители заплатят в бюджет почти 4 миллиона рублей

Начисленная сумма штрафов Госжилинспекции Челябинской области по итогам четвертого квартала 2024 года составила 3,9 миллиона рублей, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«В ведомство поступило 16 802 обращения от граждан и юридических лиц, что на 54,6% больше, чем за четвертый квартал 2023 года. В том числе из администрации президента Российской Федерации поступило 456 обращений», — уточнили в пресс-службе ГЖИ.

Основные проблемы собственников жилья — ненадлежащее содержание общего имущества, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий обследован жилищный фонд площадью более 7 тысяч квадратных метров. Выявлено 785 нарушений обязательных требований жилищного законодательства.

В результате перерасчетов за жилищно-коммунальные услуги жителям возвращено 263 тысячи рублей.