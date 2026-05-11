Сухим будет в Челябинской области понедельник, 11 мая

В ряде округов выглянет солнце

Сегодня, 11 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Лучи солнца смогут прогреть воздух до +16°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет преимущественно солнечно. Температура поднимется до +15°С. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске — ясно и +12°С.

В Златоусте градусники покажут +10°С. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +14°С. Солнечно. Слабый западный ветер.

В Бакале прохладнее — около +8°С. Ясно.

В Снежинске день выдастся пасмурным. Столбики термометров остановятся на +12°С. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Бредах и Карталах ожидается ясная погода и 11°С выше нуля.

В целом температура в регионе поднимется до +11...+16°С. Ветер будет северо-западным, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.