Сухая погода установится в Челябинской области 27 ноября

Ветер усилится

В четверг, 27 ноября, в Челябинской области осадки ожидаются только ночью и в отдельных районах. День выдастся сухим и прохладным: в большинстве районов будет около нуля или небольшой минус, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −4°C, днем воздух может прогреться до +1°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на вторник температура опустится до −2…−7°C. В горах возможны метели. Днем градусники покажут от −3 до +2°C. Осадков не будет на всей территории региона. Ветер умеренный, западного направления.