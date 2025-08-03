Сухая и жаркая погода ждет жителей Челябинской области 4 августа

Северный ветер сменится южным

В ночь на понедельник, 4 августа, местами в Челябинской области еще возможны дожди. Днем будет преимущественно солнечно. День выдастся теплым, а местами даже жарким, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура может упасть до +10 градусов. Днем синоптики обещают до 25 градусов тепла. Ветер преимущественно южный, от 4 до 9 метров в секунду. Солнца будет больше, чем облаков.

По области в горах и низинах ночью может похолодать до +5 градусов, в целом ожидается от +10 до +15 градусов. Небольшие дожди в отдельных районах сохранятся. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, осадки прекратятся. Ветер также ожидается умеренным южного направления.