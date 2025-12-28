Сугробы могут вырасти еще на 10 см перед Новым годом в Челябинской области

Местами их высота уже превышает норму

В ночь на понедельник, 29 декабря, в Челябинской области пройдут снегопады, после которых высота снежного покрова может увеличиться с 31 до 41 сантиметра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ночь на 29 декабря в Челябинской области ожидаются сильные осадки. Высота снежного покрова может вырасти на 5—10 сантиметров»,— уточнили синоптики.

В ЦГМС добавили, что в среднем высота снежного покрова в декабре составляет 10—20 сантиметров на открытых участках и до 40 — на защищенных от ветра. На сегодняшний день отмечается максимум 31 сантиметр.

Из-за ночного снегопада в регионе действует экстренное предупреждение. К утру интенсивность осадков снизится.

Морозов пока не предвидится. Предстоящей ночью в регионе будет минус 13—18 градусов, днем — от −8 до −13. На юге-востоке может потеплеть до −4. В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −13, днем — около −10.