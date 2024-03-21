Судьи Челябинской области собрали партию груза для бойцов СВО

Вместе с необходимыми вещами «за ленточку» отправятся детские письма и рисунки

Очередная партия гуманитарного груза отправится из Челябинска в зону СВО — дроны и инструменты закуплены на средства, собранные сотрудниками судов Челябинской области.

Добровольный сбор средств был инициирован Советским районным судом Челябинска. Участие в оказании материальной помощи приняли Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, Советский, Калининский, Ленинский районные суды Челябинска, Орджоникидзевский и Ленинский — Магнитогорска, Красноармейский, Сосновский, Уйский — районные, Златоустовский и Карталинский городские суды.

«На собранные средства закуплены вещи из списка необходимых для бойцов позиций: беспилотные летательные аппараты, бензиновый генератор, набор инструментов, угловая шлифмашина, бензопила, аккумуляторные дрели-шуроповерты, защитные маскировочные покрывала от обнаружения тепловизионными средствами разведки, строительные гвозди, моторное масло», — рассказали в Советском райсуде.

Кроме того, для ребят приобретены коробки со сладостями, а также переданы детские рисунки, открытки, письма с теплыми словами поддержки и благодарности.

Все это в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции и будет передано военнослужащим.