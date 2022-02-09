Судебные приставы отказались от личного приема граждан по всей Челябинской области

Ограничения вызваны новым подъемом заболеваемости ОРВИ и ковидом

Подразделения судебных приставов временно ограничили личный прием южноуральцев. Ограничения связаны с ухудшением эпидобстановки и касаются даже тех граждан, кто воспользовался предварительной записью. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области.

«Просьба отнестись с пониманием к этим профилактическим мерам», — обращаются к землякам судебные приставы.

Подать обращение, заявление (ходатайство) сегодня можно через портал «Госуслуги», а также в интернет-приемной на официальном сайте регионального УФССП. Прием исполнительных документов ведется в обычном режиме.

Для получения ответа на ранее поданные обращения, а также по другим вопросам можно звонить по контактным телефонам структурных подразделений, а также по телефону центра информирования граждан 8 (351) 255-34-14.

Получить информацию о задолженности, а также оплатить ее с помощью банка данных исполнительных производств можно на официальном сайте УФССП России по Челябинской области.