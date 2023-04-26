В Челябинской области здание мечети передали духовному управлению мусульман

Религиозное сооружение меняет управление по решению суда

В среду, 26 апреля, в селе Аязгулова Аргаяшского района при участии судебных приставов здание мечети передали от религиозной общины Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) представителям регионального духовного управления мусульман Челябинской области. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на месте событий и разбирались в непростом хитросплетении убеждений, бюрократии и местных порядков.

Инициаторами процедуры стали районные власти, которые несколько лет взяли бывшее тогда бесхозяйным религиозное сооружение на свой баланс, и передают его под управление Регионального духовного управления мусульман Челябинской области (РДУМ ЧО).

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили, что исполнительный лист на освобождение здания мечети был выдан Арбитражным судом Челябинской области, куда администрация Аргаяшского района обратилась с соответствующим иском. Приставы отмечают, что меры принудительного исполнения потребовались потому, что председатель общины неоднократно отказывался освободить здание добровольно. Очередное предписание приставы вручили 10 апреля, но и оно было проигнорировано. Тогда к исполнению судебного решения привлекли приставов.

В разговоре с корреспондентом информагентства заместитель главы Аргаяшского района Сергей Косарев пояснил, что мечеть построили больше 20 лет назад на средства самих жителей села. Однако многие годы она ни за кем не числилась — не была принята на баланс, и не была официально оформлена в чью-либо собственность.

«В 2018 году здание было определено как бесхозяйное и передано в муниципальное образование. В 2020 году специальной комиссией было принято решение передать здание Духовному управлению мусульман Челябинской области. Мы предлагали организации, которая занимала мечеть, выехать добровольно, но они отказались», — рассказал представитель муниципалитета.

Сергей Косарев отметил, что еще до передачи мечети муниципалитету община несколько раз обращалась за оформлением прав собственности на здание, но получила отказ, потому что не смогла доказать правомочность владения. Кроме того, когда районная комиссия принимала решение о передаче здания верующим, представители ДУМ АЧР наравне с РДУМ ЧО подавали свою заявку. По решению комиссию право управления зданием было отдано последнему.

Председатель религиозной организации села Аязгулова Карим Ягафаров сообщил, что с 2009 года (когда он занял этот пост) он обращался в район в попытках узаконить здание мечети. Но ему отказывали, как он думает из-за того, что община зарегистрирована в организации, которая не входит в состав Центрального духовного управления мусульман России.

ДУМ АЧР — официально зарегистрированная в России религиозная организация. Но на деле оказалось, что местные обычаи не совпадают с практикой прихожан ДУМ АЧР. Как следствие — из всего Аязгулова в мечеть ходят лишь три-четыре человека. Остальные — не местные.

После выселения общины село Аязгулова посетил руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман по Челябинской области Марат Сабиров.

«Народ был за то, чтобы отдать мечеть РДУМ, но священнослужители были против. На сегодня владелец данного здания — администрация Аргаяшского района. Распоряжением главы района данная мечеть будет передана Духовному управлению мусульман Челябинской области. Эта мечеть будет служить народу. И те, кто раньше ходил, и кто боялся ходить — все эту мечеть смогут посещать», — заверил Марат Сабиров.

По его словам, летом в мечети начнет работу школа основ ислама и арабской письменности.