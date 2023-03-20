К приставам обратился мужчина, который после развода был лишен возможности видеться с пятилетним сыном. По суду отец имел право забирать ребенка из детского сада, возить в бассейн и кружки и проводить с ним две недели отпуска ежегодно с правом перемещения по стране и выезда за границу. Но экс-супруга сменила свое место жительства и не сообщила мужчине свой новый адрес.
В результате разыскных действий маму с сыном нашли на съемной квартире в Екатеринбурге. Мальчик уже посещает там детский сад и прикреплен к поликлинике.
«Женщина объяснила, что знала о возбуждении исполнительного производства из писем на портале госуслуг, но посчитала возможным сменить место жительства, не сообщая об этом отцу и приставам. По ее словам, в ближайшее время она опять сменит адрес», — рассказывают в пресс-службе.
Теперь исполнительное производство будет направлено приставам из Екатеринбурга. А отцу еще раз придется обращаться в суд, чтобы установить новый порядок встреч с сыном.
Если мать снова начнет уклоняться от встреч, ее оштрафуют.