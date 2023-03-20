Судебные приставы Магнитогорска разыскали женщину, которая прятала сына от родного отца

Мать увезла ребенка в Екатеринбург

Судебным приставам из Магнитогорска пришлось разыскивать женщину, которая не давала своему сыну видеться с родным отцом. Женщину удалось найти в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

К приставам обратился мужчина, который после развода был лишен возможности видеться с пятилетним сыном. По суду отец имел право забирать ребенка из детского сада, возить в бассейн и кружки и проводить с ним две недели отпуска ежегодно с правом перемещения по стране и выезда за границу. Но экс-супруга сменила свое место жительства и не сообщила мужчине свой новый адрес.

В результате разыскных действий маму с сыном нашли на съемной квартире в Екатеринбурге. Мальчик уже посещает там детский сад и прикреплен к поликлинике.

«Женщина объяснила, что знала о возбуждении исполнительного производства из писем на портале госуслуг, но посчитала возможным сменить место жительства, не сообщая об этом отцу и приставам. По ее словам, в ближайшее время она опять сменит адрес»,

— рассказывают в пресс-службе.

Теперь исполнительное производство будет направлено приставам из Екатеринбурга. А отцу еще раз придется обращаться в суд, чтобы установить новый порядок встреч с сыном.

Если мать снова начнет уклоняться от встреч, ее оштрафуют.