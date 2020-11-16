Судебные приставы изъяли полмиллиона рублей у предпринимателя

Мужчина не платил налоги.

В Челябинске зарегистрировано очень большое количество индивидуальных предпринимателей. Только не все из них, к сожалению, платят налоги. Одним из таких должников стал мужчина, который задолжал государству около 584 тысяч рублей. Его основным видом деятельности является строительство автодорог.

Предпринимателю был предъявлен исполнительный документ о взыскании денежных средств. Ускорил процесс получения долга арест автомобиля «Мазда», принадлежащий должнику.

Судебные приставы отметили, что машина была оставлена на ответственное хранение должнику. Он не стал медлить и полностью перечислил требуемые полмиллиона рублей.

«Ввиду применения мер принудительного исполнения ему пришлось заплатить и исполнительский сбор в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в УФССП России по Челябинской области.

К слову, полученные от должника деньги уже перечислены в бюджет, исполнительное производство окончено, меры принудительного исполнения отменены. Теперь в Челябинске стало на одного должника меньше.