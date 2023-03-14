Судебные приставы и юристы проведут спецприем для семей мобилизованных из Челябинской области

Получить личную консультацию без очередей можно 16 марта

В четверг, 16 марта, все подразделения Федеральной службы судебных приставов и челябинские юристы проведут спецприем для участников СВО и семей мобилизованных, сообщает пресс-служба ФССП по Челябинской области.

«Граждан проконсультируют по вопросам в сфере исполнительного производства и познакомят с вступившими в силу изменениями в закон „Об исполнительном производстве“, направленными на защиту прав и интересов мобилизованных граждан, контрактников, несущих службу в зоне СВО»,

— замечают в пресс-службе.

Так, с 10:00 до 18:00 военнослужащих и их близких без очереди будут принимать во всех отделах судебных приставов, а также в аппарате ГУФССП России по Челябинской области.

А с 14:00 до 16:00 в этот день можно получить консультацию в офисе регионального отделения «Ассоциации юристов России» на проспекте Ленина, 52, офис 214.