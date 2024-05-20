Судебные приставы арестовали за один день 37 автомобилей в Челябинске

Их владельцы были злостными неплательщиками

В Челябинске судебные приставы остановили больше ста автомобилей в ходе рейда «Дорожный пристав». Как сообщили в ГУФССП по Челябинской области, проверки были направлены на поиск злостных неплательщиков.

Так, из сотни автомобилистов большинство расплатились с обязательствами на месте: сумма оплат составила 362 тысячи рублей, а 28 тысяч из них оказались штрафами за нарушение правил движения. Еще 19 водителей получили требования о явке к судебным приставам по месту жительства.

Более строгое наказание настигло почти 40 автомобилистов: их машины арестовали, так как размер задолженности достиг стоимости транспортных средств. Три машины приставам пришлось эвакуировать.