Судебные приставы арестовали 30 автомобилей должников на выезде из Челябинска

У двух автолюбителей изъяли машины

Судебные приставы совместно с ГИБДД провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Как сообщили в ГУ ФССП области, сотрудники взяли под контроль въезд в Челябинск, расположенный на Троицком тракте. В результате рейда некоторые водители решили оплатить долги на месте, на чей-то автомобиль наложили арест, а кое-кто и вовсе после разговора с приставами отправился дальше на своих двоих.

«Дорожный пристав» помогал специалистам выявлять машины, которые зарегистрированы в собственности у должников по исполнительным производствам. В ходе рейда житель Миасса оплатил кредитный долг в 150 тысяч рублей, автовладелец из Сосновского района решил погасить налоговые долги на 100 тысяч рублей. Всего на месте предпочли расстаться с долгами 15 водителей.

«В общей сложности было перечислено 497 тысяч рублей. Оплата на месте стала возможной благодаря работе мобильного офиса ГУ ФССП России по Челябинской области. С распечатанной квитанции должники сканировали QR-код и через банковские приложения в смартфонах за несколько секунд избавлялись от долгов», — сообщили в ведомстве.

Более заметными последствия встречи с приставами были у тех, у кого в счет долга арестовали автомобиль. Таких в день проведения рейда насчитывалось 30 человек. Еще 22 должникам вручили требования о явке на прием к приставу. Меньше повезло владельцам двух автомобилей из семейства KIA: их машины не просто арестовали, а еще и изъяли. Каждый из них задолжал от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, в основном это кредитные деньги.