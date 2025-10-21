Судьбы своих домов южноуральцы теперь могут обсуждать онлайн в МАХ

Для соседей в мессенджере появились неограниченные по времени видеоконференции и групповые звонки

Жители Челябинской области получили возможность проводить собрания собственников и общаться с соседями в формате видеоконференций прямо в домовом чате в мессенджере МАХ, сообщает Минцифры.

Сервис значительно расширил функционал групповых звонков: теперь длительность видеоконференции не ограничена ни по времени, ни по количеству участников; соседи могут использовать опцию «Поднять руку», чтобы взять слово, писать сообщения в чат встречи, а также делать запись разговора. Аудиозапись после окончания звонка автоматически сохранится в папке «Избранное» у того, кто ее инициировал.

Организовать конференцию тоже стало проще: ее можно запустить прямо из группового чата. Для этого нужно нажать на значок телефонной трубки в верхней части экрана и выбрать «подключиться к звонку». В этот момент всем участникам чата придет уведомление «звонок в чате» с кнопкой для подключения.

«Новшество значительно расширит возможности коммуникации жителей многоквартирных домов и управляющих компаний, улучшив ее качество», — прокомментировала начальник Госжилинспекции Челябинской области Ирина Настенко.

Напомним, что домовый чат в МАХ — это комфортное пространство для оперативного обмена информацией между соседями. На сегодняшний день в Челябинской области более 150 управляющих организаций уже перевели домовые чаты в этот мессенджер. К слову, жители могут не ждать инициативы от УК, а самостоятельно обратиться туда с заявкой о создании чата.