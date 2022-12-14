Судьбу промышленной рыбалки на Аргазинском водохранилище решат в 2023 году

Алексей Текслер поручил провести экспертизу водоема с участием ученых и рыбаков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время сегодняшней прямой линии поручил региональному Минсельхозу организовать исследование Аргазинского водохранилища и подготовить заключение о возможности прекратить на этом водоеме хозяйственное рыболовство. С просьбой о запрете промышленного лова на Аргазях к главе региона обратились рыбаки-любители.

По словам Алексея Текслера, у региона есть полномочия запретить промышленный лов на Аргазинском водохранилище, поскольку водоем является памятником природы. Однако он напомнил, что существуют разные точки зрения на этот вопрос.

«Некоторые говорят, что вылов способствует определенным задачам для того или иного водоема. Надо сделать экологические, ихтиологические исследования и по итогам их принять решение. Давайте подключим наших рыбаков, чтобы это все было гласно, открыто. Чтобы наши рыбаки могли получить ответ и строить свои планы», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что решение по Аргазинскому водохранилищу будет принято в 2023 году.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что до конца 2022 года из Аргазинского водохранилища разрешили выловить 240 тонн рыбы. Против этого выступили рыбаки-любители Челябинской области. Однако в областном Минсельхозе заверили, что никакого вреда водохранилищу и обитающей в нем фауне хозяйственное рыболовство не нанесет.