Судьба 23 проблемных домов решена на Южном Урале при поддержке Фонда развития территорий

В том числе три дома были достроены в 2024 году

Дом в Копейске и два в Челябинске были достроены в 2024 году при поддержке Фонда развития территорий. Всего с 2019 года в Челябинской области решена судьба 23 проблемных домов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для помощи пострадавшим дольщикам используют федеральные и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций по решению наблюдательного совета ФРТ.

«При строительстве 20 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2022—2024 годах, с гражданами заключено 2035 договоров участия в долевом строительстве. В отношении трех объектов набсоветом ФРТ принято решение о выплате компенсаций. Средства получили 1190 граждан», — рассказал начальник Управления развития жилищного строительства регионального Минстроя Антон Сартаков.

Обязательства по достройке домов, которые начинали возводить в 2015—2018 годах застройщики-банкроты, с 2020 года взяла на себя унитарная некоммерческая организация Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области», созданная правительством Челябинской области в 2019 году в соответствии с федеральным законом о долевом строительстве.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в России всего в прошлом году завершены 53 долгостроя для 10,7 тысячи дольщиков в 14 регионах; всего за шесть лет восстановлены права 254 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.