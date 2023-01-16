«Сын пенсионера ведет маргинальный образ жизни. Он категорически отказывался открывать дверь и запрещал это делать отцу, не желая осознавать степень опасности, которую могло нести неисправное оборудование всем жильцам дома. Но судебные приставы Ленинского района Челябинска нашли аргументы, которые заставили должника открыть дверь», — рассказывают в пресс-службе.
Подобные ситуации далеко не редки. Чаще всего свой отказ открыть двери жильцы объясняют страхом встречи с мошенниками.
Однако проверяющая организация может обратиться в суд, чтобы ей предоставили принудительный доступ в квартиру.
Если не открыть двери газовикам в присутствии судебных приставов, приставы имеют право войти в квартиру принудительно, а также составить на хозяина протокол, на основе которого можно возбудить административное или даже уголовное дело.