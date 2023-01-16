Суд заставил семью из Челябинска открыть двери сотрудникам газовой службы

Отец и сын не давали им проверить плиту

В Челябинске престарелый мужчина и его взрослый сын долгое время не пускали в квартиру сотрудников газовой службы. Чтобы все же проверить плиту и трубы, газовикам пришлось подать в суд и привлечь к «штурму» жилища судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

«Сын пенсионера ведет маргинальный образ жизни. Он категорически отказывался открывать дверь и запрещал это делать отцу, не желая осознавать степень опасности, которую могло нести неисправное оборудование всем жильцам дома. Но судебные приставы Ленинского района Челябинска нашли аргументы, которые заставили должника открыть дверь»,

— рассказывают в пресс-службе.

Подобные ситуации далеко не редки. Чаще всего свой отказ открыть двери жильцы объясняют страхом встречи с мошенниками.

Однако проверяющая организация может обратиться в суд, чтобы ей предоставили принудительный доступ в квартиру.

Если не открыть двери газовикам в присутствии судебных приставов, приставы имеют право войти в квартиру принудительно, а также составить на хозяина протокол, на основе которого можно возбудить административное или даже уголовное дело.