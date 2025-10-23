Суд заставил главу округа в Челябинской области отказаться от дорогого авто

Машину купило коммунальное предприятие, которое передало ее в пользование главе муниципалитета

В Челябинской области прокуратура и суд заставили руководство Ашинского округа вернуть дорогой автомобиль, на котором передвигался глава муниципалитета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что седан Toyota Avalon официально приобретался для нужд органа местного самоуправления. Покупателем выступило ООО «Коммунальный сервис», которое осуществляет деятельность по уборке дорог и сбору отходов.

«Для этого главой и местным собранием депутатов района был увеличен уставной капитал подведомственного администрации предприятия. После покупки, причем без торгов, автомобиль был передан в аренду за плату администрации муниципалитета для поездок руководителя», — сообщает прокуратура.

Такая закупка запрещена законодательством о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, поэтому ведомство направило в Арбитражный суд Челябинской области иск о признании договоров купли-продажи и аренды Toyota ничтожными.

Арбитражный суд Челябинской области исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.