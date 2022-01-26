Суд запретил жителю Магнитогорска проживать в квартире бывшей жены

Мужчина требовал предоставить ему жилплощадь и выселить из квартиры супруга женщины

В Челябинске Седьмой Кассационный суд поставил точку в споре двух мужчин за право проживать в квартире с любимой женщиной. Оба мужчины имеют в собственности по несколько метров в ее квартире. Но один, бывший муж, давно живет в другом месте. А второй, законный супруг, — в семье. Рассказываем, кого из них поддержала Фемида.

ТРЕШКА НА ТРОИХ

Несколько лет назад Кира Мананская купила трешку в Магнитогорске. Большую часть расходов на дорогостоящую покупку покрыло наследство бабушки. Однако около 800 тысяч Кире и ее первому мужу Виктору (имя изменено — ред.) пришлось взять в ипотеку. Кредит быстро закрыли средствами материнского капитала. И хотя личных денег на покупку квартиры Виктор почти не тратил, при выделении долей на него записали почти пол-квартиры. Тогда Кире казалось, что это формальность.

Однако брак оказался непрочным — пара рассталась. Виктор уехал в другой регион, оставив Киру с двумя детьми. Ни алименты, ни коммуналку за свою долю он не платил. Но за жизнью супруги, как оказалось, все же следил.

Когда Кира опять вышла замуж и решила выкупить долю бывшего мужа, Виктор потребовал через суд выселить из квартиры ее нового мужа и вселить себя любимого.

«ВСЕЛИТЬ: ДРУГОГО ЖИЛЬЯ НЕ ИМЕЕТ»

Сначала дело попало в Магнитогорский Правобережный суд. И судья встал на сторону Виктора.

«Мотивация была простая. По документам, у Виктора нет другого жилья, кроме этой квартиры. Поэтому судебных приставов обязали вселить его в трешку Киры, а меня — выселить», — рассказывает второй супруг Киры Владимир Никитенко.

Но суд учел, что мужчина почти не тратился на покупку жилья и уменьшил долю бывшего мужа до пяти квадратных метров.





Владимир Никитенко и Кира Мананская.

Примерно столько же Кира подарила Владимиру — сейчас он также является собственником жилья и имеет полное право проживать в квартире. Однако Апелляционная коллегия Челябинского областного суда, куда супруги подали жалобу, лишь закрепила решение первой судебной инстанции: бывшего мужа вселить в квартиру, а нового — выселить.

МЕТРЫ ЕСТЬ, А МЕСТА НЕТ

Это решение удивило юристов, и паре посоветовали идти до конца — подавать вторую жалобу. Накануне, 25 января, ее рассматривал Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции.

Готовясь к очередному судебному заседанию, Кира и ее муж написали десятки жалоб и обращений в разные инстанции. И получили поддержку от депутата Госдумы, из аппарата президента РФ. А областная прокуратура выявила в решении судей нарушение норм материального права.





Супруги написали десятки жалоб и обращений в различные инстанции.

Очередное рассмотрение дела закончилось в пользу новой семьи. Кассационный суд отменил решение о вселении Виктора и выселении второго мужа. А само дело возвращено на повторное рассмотрение. Теперь Челябинский областной суд должен принять решение по пяти квадратным метрам, которыми владеет Виктор.

«Да, бывший муж имеет в собственности эти метры. Вот только выделить их на плане квартиры нельзя. Как узнать, где находятся эти метры? В комнате, в туалете, на кухне? Как ими пользоваться, не мешая жить нам? В подобных случаях суд, как правило, принимает решение о принудительном выкупе такой доли у собственника жилья. И мы с Кирой готовы выкупить их у Виктора. Ждем суда и надеемся, что все закончится именно так», — говорит Владимир Никитенко.

Шансы выиграть новый суд у супругов большие. Но и первый муж не сдается. Виктор подал в суд новый иск и теперь требует от супругов заплатить ему «за аренду» половины квартиры, которой Кира и ее дети «бесплатно пользовались» последние три года. По подсчетам мужчины, ему задолжали 180 тысяч рублей. При этом сам экс-супруг не торопится оплатить коммуналку за то же тот же период и выплатить детям долг по алимента, который превысил 400 тысяч рублей.