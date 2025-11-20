Суд закрыл челябинское кафе «Суши Кот» из-за нарушения санитарных правил

Заведение опечатано после проверки Роспотребнадзора

Предприятие общественного питания «Суши Кот» в Челябинске приостановило работу на 60 суток по решению суда. Заведение опечатали судебные приставы после проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали грубые нарушения санитарных правил.

«Был сделан вывод, что деятельность предприятия создает потенциальную угрозу возникновения и распространения массовых заболеваний и причинения вреда здоровью граждан», — отмечается в материалах дела.

Тракторозаводский районный суд, рассмотрев административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, постановил приостановить работу «Суши Кота» на 60 суток.

В тот же день судебные приставы Тракторозаводского районного отдела возбудили исполнительное производство и опечатали помещения ресторана.