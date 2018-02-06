/ Полеты на «Шахматах» довели южноуральца до суда

Следователи на транспорте завершили расследование в отношении владельца аэростата.

Челябинский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, организовавшего нелегальные полеты на аэростате черно-белой окраски. Установлено, что на борту не было необходимого оборудования, а сами полеты фактически были запрещены. Сейчас дело передано на рассмотрение в суд.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте по настоящему уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемого в совершенном преступлении, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу. — сообщили сайту «Первый областной» в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.



Напомним, ранее следователи на транспорте провели проверку организованных жителем Челябинской области полетов на аэростате, оформленном под шахматную доску. Установлено, что у мужчины нет необходимых документов и средств безопасности. Таким образом он подвергает опасности своих пассажиров.

