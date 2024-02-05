Суд взыскал с челябинской компании более 6,5 млн рублей за отравление почвы

Отходы асфальта, щебня и отсева оставили дорожники рядом в поселком в Троицком районе

Уральское управление Росприроднадзора добилось через суд взыскания компенсации за отправление почвы с компании из Челябинска. ООО «УралДорСтрой» выплатит 6,6 млн рублей за оставленные отходы асфальта, щебня и отсева вблизи поселка в Троицком районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Росприроднадзоре рассказали, что около поселка Каменка обнаружили отходы от асфальта, щебня и отсева. Оказалось, что на осмотренной территории ведет деятельность ООО «УралДорСтрой».

«Результаты лабораторных исследований проб почв показали превышение ПДК по нефтепродуктам, свинцу, мышьяку и кадмию. Специалисты рассчитали ущерб, причиненный почвам, он составил 6,6 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Компания отказалась от возмещения ущерба. В управлении подали на коммерсантов в суд. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск службы в полном объеме.

ООО «УралДорСтрой» занимается производством строительных материалов, ремонтом и строительством дорог.