Уральское управление Росприроднадзора добилось через суд взыскания компенсации за отправление почвы с компании из Челябинска. ООО «УралДорСтрой» выплатит 6,6 млн рублей за оставленные отходы асфальта, щебня и отсева вблизи поселка в Троицком районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Росприроднадзоре рассказали, что около поселка Каменка обнаружили отходы от асфальта, щебня и отсева. Оказалось, что на осмотренной территории ведет деятельность ООО «УралДорСтрой».
«Результаты лабораторных исследований проб почв показали превышение ПДК по нефтепродуктам, свинцу, мышьяку и кадмию. Специалисты рассчитали ущерб, причиненный почвам, он составил 6,6 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Компания отказалась от возмещения ущерба. В управлении подали на коммерсантов в суд. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск службы в полном объеме.
ООО «УралДорСтрой» занимается производством строительных материалов, ремонтом и строительством дорог.