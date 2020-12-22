Суд взыскал 1,1 миллиарда рублей с челябинского водоканала

МУП «ПОВВ» должен возместить ущерб за загрязнение Миасса и Шершней

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о взыскании с МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения города Челябинска» (МУП «ПОВВ») более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Иск еще в 2017 году подавало Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора. Дело неоднократно приостанавливалось из-за проведения многочисленных экспертиз. Информация о решении размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам арбитражного суда, надзорное ведомство пыталось взыскать ущерб, начисленный ПОВВ за нарушения экологического законодательства в 2011—2014 году. По информации уральского управления Росприроднадзора, сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, «нанесли вред поверхностным водным объектам — реке Миасс, Шершневскому водохранилищу, а также озеру Синеглазово».

В пресс-службе Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора сообщили, что итогом претензионной работы в отношении ПОВВ станет реконструкция очистных сооружений канализации Челябинска. Стоимость работ оценивается более чем в 6,3 млрд рублей. Муниципальное предприятие должно модернизировать все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка.

«Внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, создающих негативную оценку населения о качестве атмосферного воздуха, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод. Реализация данных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс», — отметили в надзорном ведомстве.

Модернизация очистных сооружений Челябинска пройдет в пять этапов. Когда будут завершены работы, не сообщается.