Суд вынесет приговор водителю, насмерть сбившему пешехода в Челябинске

ДТП произошло ночью

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Челябинска. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

25 августа 2020 года водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», сбил женщину-пешехода на улице Братьев Кашириных. В момент происшествия светофоры работали в режиме длительного желтого сигнала.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, от которых она скончалась. Обвиняемый вину признал в полном объеме, принял меры к возмещению причиненного ущерба», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.