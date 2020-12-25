Суд вынес приговор поджигателю из Аши, по вине которого погибли родственники его жены

Вердикт вынесли присяжные

Челябинский областной суд огласил приговор 33-летнему жителю Аши, который поджег дом своей жены и убил таким образом ее мать и дядю. Присяжные вынесли вердикт и признали его виновным.

В июне 2015 года мужчина обиделся на жену, которая ушла из дома. Он был пьян и решил поджечь дом, где спали его теща и ее брат. Злоумышленник проник в жилище, осуществил задуманное, затем скрылся. Позже он сообщил о своем поступке супруге по СМС.

«Дом потушили силами пожарных благодаря неравнодушным соседям, которые сообщили о случившемся, но людей спасти не удалось. Не подлежит восстановлению и сгоревший дом. Пожаром причинен ущерб в сумме более 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Подсудимый свою вину отрицал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.