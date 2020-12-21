Суд вынес приговор челябинцу, который поджег хаски-центр «Аквилон»

У злоумышленника был конфликт с арендодателем

Сосновский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Челябинска. Мужчина признан виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Инцидент произошел 11 октября 2019 года. Пьяный мужчина на почве неприязненных отношений с арендодателем приехал к территории «Аквилона», подошел к кафе «Траттория», которое ранее арендовал. С собой он принес топливо, которым облил стену кафе, затем поджег его.

Злоумышленник хотел скрыться, но на нем загорелась одежда. Прибывшие сотрудники хаски-центра помогли мужчине и начали тушить пожар.

«Причиненный возгоранием ущерб ввиду повреждения стены составил более 50 тысяч рублей. В случае несвоевременного принятия мер к тушению пожара в результате преступных действий могло быть уничтожено имущество на общую сумму около трех миллионов рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Причиненный ущерб он возместил.

Как стало известно «Первому областному» из собственных источников в правоохранительных органах, поджог совершил муж женщины, которая арендовала кафе. С ними хотели расторгнуть договор, так как заведение не приносило доход.