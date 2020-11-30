Суд вынес приговор челябинцам, стрелявшим из лука наркотиками в колонию

Парни хотели перебросить в исправительное учреждение гашиш.

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жителям 17 и 18 лет. Молодые люди признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В марте этого года злоумышленники решили перебросить на территорию колонии более 23 граммов гашиша. Для этого купили арбалет и стрелы. В такси они приматывали наркотики к стрелам. Но соучастников задержали полицейские. Правоохранители изъяли у них наркотики, арбалет, стрелы, скотч и сотовые телефоны. В гаджетах сохранилась переписка, подтверждающая намерение продажи запрещенного вещества.

«Подсудимые пояснили, что действительно намеревались переслать указанное вещество на территорию ФКУ ИК № 1 ГУФСИН России по Челябинской области. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел несовершеннолетний возраст каждого из подсудимых на момент совершения преступления, отсутствие судимости», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Младший обвиняемый получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Его взяли под стражу в зале суда. Его совершеннолетний соучастник получил три года лишения свободы условно.