Суд вынес приговор челябинцам, которые избили пристава

Потерпевший получил сотрясение мозга.

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В Челябинске суд вынес приговор двум местным жителям, напавшим на судебного пристава. Они признаны виновными в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

В декабре 2018 года двое избили судебного пристава, удары наносили руками и ногами. Он получил сотрясения головного мозга. Травма квалифицирована как легкий вред здоровью.

«Приговором суда виновным назначено наказание в виде 4 и 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и 5 лет соответственно», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор не вступил в законную силу.