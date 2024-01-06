Суд в Копейске обязал компанию выплатить обманутому покупателю автомобиля 1,8 млн рублей

Мужчине не сообщили о замене двигателя

В Копейске Челябинской области мужчине продали автомобиль с замененным двигателем и не уведомили его об этом. Управление Роспотребнадзора по региону обратилось в городской суд с требованием возместить покупателю причиненный ущерб. В результате городской суд постановил выплатить мужчине 1,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Выяснилось, что сотрудники компаний ООО «Эталл» и ООО «Аванта» при продаже машины не сообщили покупателю о том, что в авто был заменен двигатель. Обман вскрылся, когда мужчина отправился в ГИБДД регистрировать машину, а ему отказали из-за несоответствия модели и номера двигателя сведениям, указанным в документах.

Копейчанин обратился за помощью в Роспотребнадзор. Ведомство направило компаниям претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть клиенту деньги, поскольку до него не довели достоверную информацию, однако ответа не последовало. Тогда было направлено обращение в Копейский городской суд.

Суд постановил выплатить мужчине деньги, заплаченные за машину, а также компенсацию морального вреда, неустойку и штрафы за отказ в выплате компенсаций добровольно. Общая сумма составила 1,8 миллиона рублей.