Суд в Челябинске запретил администрации парка Гагарина навязывать карту гостя

Решение вступило в законную силу

Центральный районный суд Челябинска обязал администрацию ЦПКиО им. Гагарина позволить посетителям парка оплачивать услуги банковской картой и наличными деньгами без оформления карты гостя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее посетители парка пожаловались в Роспотребнадзор, что оплатить прокат на аттракционах можно только с помощью карты гостя. Ее стоимость 50 рублей. После покупки карты ее необходимо пополнить, и только после этого можно оплачивать такой картой прокат.

Представители ведомства после проведенной проверки обязали администрацию парка устранить нарушения и позволить посетителям оплачивать услуги любым способом. Однако требование было проигнорировано. Тогда управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

«Суд поддержал исковые требования управления и обязал ЦПКиО им. Гагарина устранить нарушения и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя и оказание услуг без обязательного приобретения карты гостя парка. Судебный акт вступил в законную силу»,— сообщили в управлении.