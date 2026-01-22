Суд в Челябинске встал на защиту семьи участника СВО

С мужчины требовали компенсацию за подтопление чужой квартиры

Советский районный суд Челябинска защитил права участника специальной военной операции и члена его семьи, отказав страховой компании во взыскании с них крупной суммы, сообщает пресс-служба Советского районного суда Челябинска.

Спор возник после того, как вода из квартиры, принадлежащей ответчикам, затопила соседей снизу. Страховая компания выплатила хозяйке затопленного жилья более 300 тысяч рублей компенсации, а потом попробовала взыскать эти деньги с владельцев квартиры-«виновницы».

Однако в ходе разбирательства суд выяснил важные обстоятельства. Квартира ответчиков была куплена по договору долевого участия в январе 2023 года, и всю внутреннюю отделку, включая монтаж сантехники, выполнял застройщик. К моменту суда эта строительная компания была ликвидирована.

Причиной аварии стало некачественное сантехническое оборудование, которое поставил застройщику другой исполнитель. Кроме того, суд отметил, что потоп случился в гарантийный период — в течение трех лет после передачи квартиры, а значит, ответственность за брак несет застройщик или поставщик оборудования.

Поскольку владельцы квартиры не были виновниками потопа, суд отказал страховой компании в удовлетворении иска.