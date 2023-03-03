Суд в Челябинске ограничил в правах маму девочки, сбросившей собаку с 20‑го этажа

Решение принято в апелляционной инстанции

Челябинский областной суд поддержал требования управления социальной защиты Калининского района об ограничении в родительских правах матери девочки, которая жестоко расправилась с котенком, а потом и с собакой. Информацию о решении суда Первому областному информагентству подтвердили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Ранее Калининский районный суд отклонил исковое заявление управления соцзащиты о лишении или ограничении родительских прав матери школьницы. Решение было обжаловано.

«В апелляции принято решение об ограничении в правах», — прокомментировали в региональном Минсоце.

Напомним, 3 апреля прошлого года в социальных сетях появилось видео расправы над щенком. На кадрах видно, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд, поднимается на лифте на последний этаж, а потом несчастное животное летит с общего балкона на асфальт.

По факту происшествия в УМВД по городу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений».

Достоверно стало известно, что к убийству собаки причастна школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила в пасть животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Первому областному информагентству, что школьница, жестоко убившая котенка в ноябре, так и не прошла лечение у психиатра.

После инцидента с собакой девочку все же отправили на обследование в спецучреждение.

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