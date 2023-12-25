Суд в Челябинске обязал компанию выплатить клиенту более 230 тысяч рублей за навязанный товар

Мужчине не предоставили всю необходимую информацию о проданной допуслуге

Советский районный суд Челябинска постановил выплатить клиенту ООО «Профи Ассистанс» почти 232 тысячи рублей компенсации расходов за навязанную услугу, морального вреда и штрафа за отказ от возмещения денег добровольно. С исковым заявлением в защиту прав местного жителя обращались сотрудники Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

В иске было указано, что сотрудники ООО «Профи Ассистанс» навязали мужчине покупку электронного непериодического издания, не рассказав ему подробно о товаре. Впоследствии выяснилось, что отказаться от его приобретения клиент не мог, так как флеш-накопитель с этим изданием встроен в пластиковую карту, являющуюся доступом к сервису по программе обслуживания.

«Советский районный суд Челябинска пришел к выводу, что компания при оформлении дополнительной услуги к договору купли-продажи транспортного средства не предоставила надлежащую информацию о товаре, обеспечивающую возможность правильного выбора»,— уточнили в ведомстве.

В результате общая сумма присужденных мужчине средств составила 231,5 тысячи рублей.