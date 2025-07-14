Суд в Челябинске обратил в доход государства активы «Южуралзолота»

Изъято 100% акций, принадлежащих Константину Струкову

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций «Южуралзолота» в пользу государства, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

В доход России обращены принадлежащие Константину Струкову 149,8 миллиарда акций ПАО «Южуралзолото группа компаний». Также в пользу государства изъяты 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания „ЮГК“», принадлежавшие ответчику.

Кроме того, суд удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ в отношении ряда других ответчиков, в числе которых дочь бизнесмена Александра Струкова, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина и другие. В доход государства изъяты 100% долей в уставных капиталах ООО «Бизнес-Актив», ООО «Хоум» и других.